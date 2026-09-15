Поврежденный хуситами саудовский нефтепровод не будет работать несколько недель
Поврежденный ударами хуситов нефтепровод «Восток—Запад» в Саудовской Аравии не сможет возобновить полноценную работу еще несколько недель. Об этом сообщает AP со ссылкой на двух представителей местных властей.
По оценкам официальных лиц, ремонт инфраструктуры, включая нефтеперекачивающую станцию, займет от трех до пяти недель. Как они отметили, частично нефтепровод сможет работать и во время ремонта, однако неясно, какой объем нефти можно будет прокачивать в этот период.
Нефтепровод «Восток—Запад» был атакован 10 сентября. По данным МИД Саудовской Аравии, удары были нанесены беспилотниками, запущенными с территории Ирака. Власти Ирака уже начали расследование. Максимальная пропускная способность нефтепровода до повреждения составляла 7 млн баррелей в сутки.
Нефтепровод «Восток—Запад» связывает нефтяной центр Абкайк у Персидского залива с портом Янбу на Красном море и использовался для транзита примерно 4 млн баррелей нефти в сутки. По оценкам на 13 сентября 2026 года, запасов в Янбу для поддержания экспорта хватало примерно на пять—семь дней, поэтому продолжительный сбой создает риск не только задержек, но и сокращения доступных для поставок объемов: если работу маршрута не удастся восстановить в ближайшие дни, мировые поставки могут снизиться на 4%.
Красное море остается альтернативным направлением для экспорта саудовской нефти, однако в 2026 году перебои с судоходством и активность хуситов уже повышали риски: страховщики увеличивали тарифы, ограничивали покрытие, а в некоторых случаях отказывались продавать страхование военных рисков судам, торгующим через Красное море.
В 2026 году действующие нефтепроводы Саудовской Аравии и ОАЭ в обход Ормузского пролива имели суммарную мощность около 6,5 млн баррелей в сутки, но, по оценкам экспертов, ее недостаточно для полного удовлетворения спроса. Расширение этой инфраструктуры или строительство новых трубопроводов могло бы снизить уязвимость поставок, однако такие проекты требуют значительных затрат, политических решений и нескольких лет.