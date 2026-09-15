Поврежденный хуситами саудовский нефтепровод не будет работать несколько недель

Поврежденный ударами хуситов нефтепровод «Восток—Запад» в Саудовской Аравии не сможет возобновить полноценную работу еще несколько недель. Об этом сообщает AP со ссылкой на двух представителей местных властей.

По оценкам официальных лиц, ремонт инфраструктуры, включая нефтеперекачивающую станцию, займет от трех до пяти недель. Как они отметили, частично нефтепровод сможет работать и во время ремонта, однако неясно, какой объем нефти можно будет прокачивать в этот период.

Нефтепровод «Восток—Запад» был атакован 10 сентября. По данным МИД Саудовской Аравии, удары были нанесены беспилотниками, запущенными с территории Ирака. Власти Ирака уже начали расследование. Максимальная пропускная способность нефтепровода до повреждения составляла 7 млн баррелей в сутки.

Алена Миклашевская