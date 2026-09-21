На Кубани возбуждают около 10% дел от числа заявлений страховых компаний о мошенничестве

В Краснодарском крае возбуждено 10,5% уголовных дел от числа заявлений страховых компаний о мошенничестве. В среднем по России этот показатель составляет 31%, следует из данных Российского союза автостраховщиков за период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На страховом рынке при этом фиксируется смещение организованных мошеннических схем из ОСАГО в более дорогие виды страхования, в том числе каско и личное страхование. По данным Всероссийского союза страховщиков, на ОСАГО и каско по-прежнему приходится около 88–90% выявленных эпизодов, однако с 2024 года организованные группы активнее работают в сегментах с более высокой средней выплатой.

«Страховое мошенничество становится более организованным и дорогостоящим»,— заявил вице-президент ВСС Сергей Ефремов. По его словам, число выявляемых эпизодов сокращается, однако потенциальный ущерб от них растет. В качестве одной из причин он назвал более сложные схемы и переход мошенников в виды страхования, где проверка обстоятельств страхового случая требует дополнительных процедур.

Страховые компании в связи с этим усиливают проверку документов, запрашивают дополнительные подтверждения и проводят повторные экспертизы. Это может увеличивать сроки урегулирования убытков и число процедур для клиентов.

По словам господина Ефремова, значительную роль в противодействии мошенничеству играет работа правоохранительных органов по заявлениям страховщиков. Для обращения в суд компаниям необходимо, чтобы собранные доказательства были проверены и подтверждены сотрудниками МВД. В ВСС отмечают, что такая работа в регионах организована неодинаково.

В Краснодарском крае доля возбужденных уголовных дел от числа направленных страховыми компаниями заявлений более чем в два раза ниже среднероссийского показателя. В страховом сообществе считают повышение эффективности взаимодействия страховщиков и правоохранительных органов одним из условий сокращения мошенничества и сохранения доверия клиентов к рынку.

Вячеслав Рыжков