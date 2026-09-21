В «Справедливой России» заявили об адекватном состоянии Сергея Миронова

В «Справедливой России» заявили, что лидер партии Сергей Миронов активно участвует в ее работе. При этом коллеги политика признали, что его отсутствие в публичном пространстве во время предвыборной кампании могло негативно сказаться на результатах выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

«Состояние Сергея Миронова более чем адекватное, — заявил первый зампред партии Александр Бабаков (цитата по "Интерфакс"). — Он активно участвует в жизни и организации работы нашей партии, что было продемонстрировано во время избирательной кампании».

Зампред СР Руслан Татаринов отметил, что «отсутствие в последние недели нашего лидера... в некотором роде понизило наш процент».

В конце августа Сергей Миронов заявил, что не сможет участвовать в предвыборных дебатах и региональных поездках из-за «небольшой травмы», которая требует «вынужденного лечения». Агитационными мероприятиями занимался первый зампред Александр Бабаков. Анонимные Telegram-каналы писали о резком ухудшении здоровья политика. Господин Миронов 9 сентября опроверг слухи и заявил, что «жив-здоров».

По данным Центризбиркома после обработки 95% голосов, «Справедливая Россия» не смогла преодолеть 5-процентный барьер. Глава ЦИК Элла Памфилова при этом допускает, что у партии еще остаются шансы пройти в Госдуму — итоговые результаты подведут 25 сентября.