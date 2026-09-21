В Анапе после капремонта начала работу обновленная детская библиотека в Юровке

Обновленная детская библиотека в селе Юровка, входящая в состав первого в Краснодарском крае Детского культурно-просветительского центра, начала принимать посетителей. Об этом в своем Мах-канале сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мах-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Мах-канал главы Анапы Светланы Масловой

По ее словам, одними из первых гостей учреждения стали ученики первого «а» казачьего класса школы №18. Отмечается, что центр объединил библиотеку, музей, мультстудию, а также площадки для творчества и семейного досуга. Капитальный ремонт здания был выполнен за счет средств муниципального бюджета, а оснащение учреждения проведено в рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

«Обновленная детская библиотека в Юровке уже живет активной жизнью: на днях ее посетили ученики первого "а" казачьего класса из школы №18. Первый в крае Детский культурно-просветительский центр объединил библиотеку, музей, мультстудию и площадки для творчества и семейного досуга. Капремонт здания провели за счет муниципального бюджета, а оснастили учреждение по нацпроекту "Семья" и региональному проекту "Семейные ценности и инфраструктура культуры"»,— написала Светлана Маслова.

Первоклассники, посетившие библиотеку, смогли оценить просторный светлый зал с современным дизайном, интерактивные экраны с викторинами о писателях, а также игры и широкий выбор новых книг.

В настоящее время, как уточнила глава Анапы, завершается обновление музея, который познакомит посетителей с историей Юровки и ее выдающимися жителями.

Кроме того, после модернизации готовится к открытию Центральная библиотека Анапы. «Этого события осталось ждать совсем недолго»,— добавила Светлана Маслова.

Напомним, в 2026 году в Анапе завершается масштабная модернизация Центральной библиотеки. Работы ведутся за счет средств местного бюджета и в рамках национального проекта «Семья». После обновления учреждение станет современной модельной библиотекой, сочетающей классический фонд с цифровыми технологиями.

Сейчас уже видно, как будет выглядеть фасад, отремонтирована кровля, установлены новые окна и двери, заменены системы канализации, отопления, вентиляции. На стадии завершения — монтаж пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, электроснабжения, обеспечение доступности для маломобильных посетителей.

Идет изготовление фасадной вывески и художественное оформление библиотечных залов. Удалось сохранить и отреставрировать раритетное панно 1979 года, обнаруженное при демонтажных работах. Оно станет своеобразным порталом в историю.

По нацпроекту «Семья» уже приобретена литература в количестве 3225 экземпляров, моноблоки, интерактивное, звуковое и сенсорное оборудование, кресла, стулья, диван, журнальные столики. Ожидается поставка стеллажей и мебели.

Александра Локтионова