Песков оценил решение Трампа закрыть Белый дом от некоторых СМИ: «У нас так не принято»

В России власти работают со всеми СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа запретить нескольким американским СМИ доступ в Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы работаем со всеми журналистами. У нас так не принято,— сказал представитель Кремля. — Что касается того, как американцы работают со своими, это их дело, мы в это не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела».

18 сентября господин Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. Он обвинил редакции этих СМИ в публикации фейков о деятельности американской администрации. В феврале 2025-го Дональд Трамп также запретил Associated Press доступ в Белый дом из-за того, что редакция агентства отказалась использовать новое название Мексиканского залива, который президент США переименовал в Американский.