Песков оценил решение Трампа закрыть Белый дом от некоторых СМИ: «У нас так не принято»
Песков прокомментировал запрет Трампа на доступ нескольких СМИ в Белый дом
В России власти работают со всеми СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа запретить нескольким американским СМИ доступ в Белый дом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Мы работаем со всеми журналистами. У нас так не принято,— сказал представитель Кремля. — Что касается того, как американцы работают со своими, это их дело, мы в это не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела».
18 сентября господин Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico. Он обвинил редакции этих СМИ в публикации фейков о деятельности американской администрации. В феврале 2025-го Дональд Трамп также запретил Associated Press доступ в Белый дом из-за того, что редакция агентства отказалась использовать новое название Мексиканского залива, который президент США переименовал в Американский.
Решение администрации означает, что допуск журналистов к президентским площадкам рассматривается как управляемая привилегия, а не как автоматически гарантированное продолжение свободы слова и печати. В феврале 2025 года заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Тейлор Бадович написал в своем посте, что Первая поправка не гарантирует беспрепятственный доступ в Овальный кабинет и на борт президентского самолета.
Прецедент с Associated Press показывает, как этот механизм связывается с редакционной позицией: доступ агентства ограничили после отказа использовать новое географическое название, а администрация обвинила его в распространении дезинформации. Критики воспринимали такие претензии Дональда Трампа к СМИ как посягательство на свободу прессы, поэтому спор о допуске затрагивает не только организационный порядок, но и границы отношений Белого дома с редакциями.