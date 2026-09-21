На Кубани начали процедуру отбора кандидатов на пост главы Краснодара

Губернатор Краснодарского края утвердил комиссию по предварительному рассмотрению кандидатур на должность главы городского округа Краснодара. С соответствующим постановлением администрации края ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Комиссия состоит из семи человек. Ее председателем назначен заместитель губернатора Краснодарского края по внутренней политике, заместителем председателя — директор департамента внутренней политики администрации края. В состав также вошли руководители и сотрудники краевых органов власти, отвечающих за правовое обеспечение, кадровую политику, взаимодействие с органами местного самоуправления и контроль за соблюдением законодательства.

Комиссия будет предварительно рассматривать предложения о кандидатах на должность главы Краснодара и документы, представленные кандидатами. В ее задачи входит проверка соответствия кандидатур требованиям федерального и краевого законодательства. По итогам рассмотрения оформляется протокол заседания, который направляется губернатору края.

Постановлением также утверждены формы заявления кандидата о согласии на представление его кандидатуры, согласия на обработку персональных данных и уведомления об отсутствии счетов, вкладов в иностранных банках, расположенных за пределами России, а также иностранных финансовых инструментов.

Главой Краснодара сейчас является Евгений Наумов, избранный городской думой 9 ноября 2022 года по итогам конкурса. Его пятилетний срок полномочий истекает в ноябре 2027 года. Новый глава будет избран уже по измененной процедуре: городская дума выберет его из числа не менее двух кандидатов, представленных губернатором Краснодарского края. Предварительный отбор кандидатур теперь проводит специальная комиссия, состав которой утвержден постановлением губернатора.

Валерий Климов