«Казтрансойл» нарастил поставки в Новороссийск

«Казтрансойл» в августе увеличил транспортировку казахстанской нефти в порт Новороссийска до 460 тыс. тонн, что на 27,8% превышает показатель июля. Об этом «Интерфаксу-Казахстан» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Одновременно поставки в направлении российского порта Усть-Луга сократились на 30% — до 200 тыс. тонн против 286 тыс. тонн в июле. В мае объем транспортировки по этому маршруту составлял 301 тыс. тонн, в апреле — 230 тыс. тонн, в марте — 100 тыс. тонн.

В августе Reuters со ссылкой на источники сообщал о перенаправлении Россией как минимум двух партий казахстанской нефти из Усть-Луги в Новороссийск. По данным агентства, это могло быть связано с необходимостью высвобождения экспортных мощностей на Балтийском море для российских поставок на фоне атак в Черном море.

В Минэнерго Казахстана заявляли, что Россия не уведомляла ведомство о перенаправлении нефти. В министерстве отмечали, что Казахстан использует несколько маршрутов экспорта, чтобы сохранять гибкость поставок с учетом ситуации на отдельных направлениях.

Вячеслав Рыжков