В Краснодаре утром 21 сентября открыты 84 АЗС

По состоянию на утро 21 сентября, в Краснодаре для жителей и гостей города работают 84 автозаправочные станции. Муниципальный центр управления краевой столицы предупреждает, что в течение дня ситуация может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин марки АИ-92 можно заправить на 39 автозаправочных станциях, АИ-95 — на 36, АИ-100 доступен на только на 6 заправках, а дизельное топливо представлено на 80 станциях. Известно, что сегодня 22 АЗС временно не продают топливо, а 9 станций закрыты на ремонт или ребрендинг.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Лукьяненко, Захарова, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Вишняковой, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК»: Александра Покрышкина, Кожевенная; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Шевченко, Монтажников; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября; в сети АЗС «Юпитер К» на Первомайской.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября в Краснодаре работали 80 автозаправочных станций. 26 АЗС временно не отпускали топливо.

Алина Зорина