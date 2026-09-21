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Над Севастополем сбили 18 БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали 18 беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены военными, авиацией, мобильными огневыми группами за прошедшие сутки. Глава Севастополя отмечает, что граждане в результате атак ВСУ не пострадали.

«Напоминаю, если вы обнаружили БПЛА или его фрагменты, то не подходите к ним, а сразу звоните 112»,— говорится в сообщении.

Согласно информации Минобороны РФ, прошедшей ночью над Краснодарским краем, акваторией Черного моря и другими регионами РФ уничтожили 244 дрона.

Алина Зорина

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