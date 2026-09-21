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Над Краснодарским краем и другими регионами РФ сбили 244 БПЛА

Минувшей ночью над Краснодарским краем, акваторией Черного моря и другими регионами РФ уничтожили 244 дрона. Об этом сообщили в Минобороны.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Силы противовоздушной обороны сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Ростовской, Курской, Орловской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Республики Адыгея, Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

Мария Хоперская

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