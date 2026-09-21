Краснодар занял второе место по офисным площадям среди регионов
Краснодар в этом году занимает второе место среди региональных городов-миллионников по обеспеченности офисными площадями на тысячу жителей. Показатель составляет 376 кв. м, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на директора департамента офисной недвижимости NF Group Елену Акатову.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Лидером рейтинга стал Екатеринбург с результатом 470 кв. м на тысячу жителей. При расчетах Москва и Санкт-Петербург не учитывались.
На сегодняшний день в Краснодаре возведено свыше 420 000 кв. м офисных помещений классов А и В: доля класса А составляет 26% рынка, класса В — 74%. До 2027 года планируется ввести в эксплуатацию еще около 50 000 кв. м, после чего совокупная площадь офисных помещений в городе превысит 470 000 кв. м.