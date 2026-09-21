Краснодар занял второе место по офисным площадям среди регионов

Краснодар в этом году занимает второе место среди региональных городов-миллионников по обеспеченности офисными площадями на тысячу жителей. Показатель составляет 376 кв. м, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на директора департамента офисной недвижимости NF Group Елену Акатову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал Екатеринбург с результатом 470 кв. м на тысячу жителей. При расчетах Москва и Санкт-Петербург не учитывались.

На сегодняшний день в Краснодаре возведено свыше 420 000 кв. м офисных помещений классов А и В: доля класса А составляет 26% рынка, класса В — 74%. До 2027 года планируется ввести в эксплуатацию еще около 50 000 кв. м, после чего совокупная площадь офисных помещений в городе превысит 470 000 кв. м.

Мария Хоперская