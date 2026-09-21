В Крыму продолжат ограничивать подачу электроснабжения

На территории Республики Крым продолжат ограничивать подачу электроснабжения. Как сообщает ГУП РК «Крымэнерго», энергосистема региона работает в условиях дефицита мощности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах»,— говорится в сообщении.

На данный момент в Республике Крым сохраняются перебои с подачей электроэнергии в некоторых энергорайонах, социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы специалисты ведут круглосуточно.

Алина Зорина