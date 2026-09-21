В МВД призвали сбрасывать звонки с сообщениями об оформлении кредита

При поступлении звонка о том, что на человека пытаются оформить или уже оформили кредит, лучше прекратить разговор. Такой призыв содержится в материалах МВД, на которые ссылается ТАСС.

По данным МВД, мошенники могут заявить человеку о том, что на него хотят оформить кредит. В этом случае нужно «немедленно прекратить разговор». После следует перезвонить в банк и уточнить информацию насчет кредита, а также обратиться в полицию.

МВД и Центробанк регулярно рассказывают о новых схемах мошенничества. В частности, злоумышленники внедряют схему обмана родителей подростков с банковской картой. Также в министерстве зафиксировали использование комбинированных атак на граждан.