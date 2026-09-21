В МВД призвали сбрасывать звонки с сообщениями об оформлении кредита
При поступлении звонка о том, что на человека пытаются оформить или уже оформили кредит, лучше прекратить разговор. Такой призыв содержится в материалах МВД, на которые ссылается ТАСС.
По данным МВД, мошенники могут заявить человеку о том, что на него хотят оформить кредит. В этом случае нужно «немедленно прекратить разговор». После следует перезвонить в банк и уточнить информацию насчет кредита, а также обратиться в полицию.
МВД и Центробанк регулярно рассказывают о новых схемах мошенничества. В частности, злоумышленники внедряют схему обмана родителей подростков с банковской картой. Также в министерстве зафиксировали использование комбинированных атак на граждан.
Рекомендация МВД рассчитана на разрыв механизма социальной инженерии: мошенникам проще убедить человека самостоятельно расстаться со сбережениями, чем взломать банковское приложение или украсть телефон. Прекращение разговора убирает возможность продолжать давление, а самостоятельная проверка информации в банке заменяет указания звонящего независимым каналом связи.
Логика такой защиты совпадает с назначением «периода охлаждения» — дать человеку время все обдумать и выйти из-под влияния мошенников. Дополнительным барьером должно стать удаленное включение запрета на оформление кредитов и займов на свое имя через Госуслуги или банковские приложения.