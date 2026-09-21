В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города.
Фото: Матвей Колесников / Коммерсантъ
Ограничения отменены около 03:21 мск. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В сообщении отмечается, что обо всех изменениях пассажиров проинформируют по контактам, указанным в бронировании. Граждан также просят следить за информацией о времени вылета рейсов в сообщениях авиакомпаний, которые приходят по контактам, указанным в бронировании, на онлайн-табло, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах аэропорта.