Кубань оказалась на 60-м месте в рейтинге регионов по уровню медианных зарплат

Краснодарский край занял 60-ю строчку в рейтинге российских регионов по уровню чистой медианной зарплаты (с учетом вычета НДФЛ). По итогам второго квартала 2026 года показатель в крае составил 63,1 тыс. руб. — этой суммы достаточно для приобретения 2,26 фиксированного потребительского набора. Об этом свидетельствуют данные «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Соседние регионы продемонстрировали более высокие позиции: Адыгея расположилась на 53-м месте с медианной зарплатой 52,8 тыс. руб., Ростовская область — на 55-й строчке с показателем 55,7 тыс. руб.

В среднем по России чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года достигла почти 72 тыс. руб.; при этом в 22 субъектах РФ уровень дохода превышает среднероссийский.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (197 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (155 тыс. руб.), Магаданская область (153 тыс. руб.), Ненецкий автономный округ (132 тыс. руб.) и Камчатский край (125 тыс. руб.). Наименьшие значения медианных зарплат в апреле—июне 2026 года зафиксированы в Дагестане (39,6 тыс. руб.), Ингушетии (36,4 тыс. руб.) и Чечне (35,8 тыс. руб.).

Мария Хоперская