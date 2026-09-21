Axios: Трамп просил Зеленского остановить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп неоднократно просил президента Украины Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ из-за роста мировых цен на дизельное топливо, сообщает Axios со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, слово «дизель» звучало во время разговора многократно.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский созвонились 20 сентября. Ожидается, что 22 сентября они встретятся на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

На прошлой неделе президент США заявил, что причиной роста цен на дизель по всему миру стал российско-украинский конфликт. С начала сентября средняя стоимость одного литра дизельного топлива обновила исторические максимумы в Соединенных Штатах, Германии, Франции и других странах.