Axios: Трамп просил Зеленского остановить удары по российским НПЗ
Президент США Дональд Трамп неоднократно просил президента Украины Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ из-за роста мировых цен на дизельное топливо, сообщает Axios со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, слово «дизель» звучало во время разговора многократно.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский созвонились 20 сентября. Ожидается, что 22 сентября они встретятся на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
На прошлой неделе президент США заявил, что причиной роста цен на дизель по всему миру стал российско-украинский конфликт. С начала сентября средняя стоимость одного литра дизельного топлива обновила исторические максимумы в Соединенных Штатах, Германии, Франции и других странах.
Связь между ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и ценой дизельного топлива проходит через потерю перерабатывающих мощностей: повреждение установки может резко сократить выпуск готового топлива. Например, в марте 2024 года после удара по заводу ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде остановилась крупнейшая установка первичной переработки, что вдвое снизило мощности предприятия.
Для мирового рынка это особенно чувствительно на фоне общего дефицита переработки. По оценке руководителя глобальных исследований сырьевых товаров JPMorgan, приведенной в июле 2026 года, НПЗ в мире перерабатывали на 8,4 млн баррелей нефти в сутки меньше, чем до войны, и выпускали на 10% меньше топлива. В ноябре 2025 года Bloomberg связывал исчезновение с рынка миллионов баррелей дизеля и бензина с атаками на энергетическую инфраструктуру, перебоями на заводах и закрытиями предприятий.
В апреле 2024 года американские чиновники объясняли приоритетность стабильных поставок на мировой энергорынок риском того, что дорогие нефтепродукты ослабят европейскую поддержку Украины. Поэтому для Вашингтона повреждение НПЗ имеет значение не только как военный эпизод, но и как фактор сокращения доступного объема топлива на рынке.