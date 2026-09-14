Трамп объяснил подорожание дизельного топлива конфликтом России и Украины
Трамп: рост цен на дизель вызван конфликтом России и Украины
Мировой рост цен на дизельное топливо вызван конфликтом России и Украины, а не войной США и Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп написал в том же посте, в котором объявил о согласии Москвы и Киева прекратить удары по энергообъектам друг друга.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Украина согласилась не бить по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое! Мировые цены на дизель во многом выросли из-за российско-украинского конфликта, не из-за Ирана»,— написал господин Трамп в Truth Social.
В начале сентября средняя стоимость одного галлона дизельного топлива в США впервые превысила $6, а цены на дизель в стране год к году выросли примерно на 60%. Опрошенные Reuters аналитики назвали основными факторами подорожания топлива конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.
Связь конфликта России и Украины с подорожанием дизеля проходит не только через объем добываемой нефти, но и через переработку: атаки на российские энергообъекты и нефтеперерабатывающие заводы могут сокращать доступное предложение топлива. 2 сентября 2026 года глава Минфина США Скотт Бессент говорил, что такие удары создают «давление на топливные цены во всем мире».
События вокруг Ирана действуют по другому, но связанному каналу. В июле 2026 года сообщалось, что дополнительные поставки нефти из Персидского залива пополнили мировые запасы, однако сами по себе они мало на что годятся: нефть необходимо перерабатывать, а мировые мощности переработки сильно ограничены. По оценкам, приводившимся в июне 2025 года, через Ормузский пролив тогда проходило 16,5 млн баррелей нефтеконденсата в сутки, а альтернативные маршруты — нефтепроводы Саудовской Аравии в Красное море и ОАЭ в Фуджейру — оставались ограниченными, поэтому перекрытие пролива резко повышает вероятность шока для физического рынка нефти.
Таким образом, оба конфликта способны поддерживать цены на топливо: российско-украинский — через риски для переработки в России, ближневосточный — через транспортные ограничения и дефицит мощностей, даже если сырой нефти на рынке достаточно.