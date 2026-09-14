Трамп объяснил подорожание дизельного топлива конфликтом России и Украины

Мировой рост цен на дизельное топливо вызван конфликтом России и Украины, а не войной США и Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп написал в том же посте, в котором объявил о согласии Москвы и Киева прекратить удары по энергообъектам друг друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Украина согласилась не бить по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое! Мировые цены на дизель во многом выросли из-за российско-украинского конфликта, не из-за Ирана»,— написал господин Трамп в Truth Social.

В начале сентября средняя стоимость одного галлона дизельного топлива в США впервые превысила $6, а цены на дизель в стране год к году выросли примерно на 60%. Опрошенные Reuters аналитики назвали основными факторами подорожания топлива конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.