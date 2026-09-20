Зеленский созвонился с Трампом и договорился о встрече в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились встретиться в Нью-Йорке. Об этом господин Зеленский написал в Telegram-канале.
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters
«Только что говорили с Президентом Трампом. Важный разговор, и многие речи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть»,— написал украинский президент.
Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил господина Трампа за визит его спецпосланников — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам господина Зеленского, украинская сторона готова «на действительно серьезные шаги».
5 и 6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для переговоров по завершению конфликтов на Украине. Американская сторона отмечала, что на встречах с руководством обеих стран обсуждались новые идеи по прекращению боевых действий. С 22 по 28 сентября в Нью-Йорке пройдет Генеральная ассамблея ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял о готовности провести трехстороннюю встречу России, США и Украины.
В марте 2025 года американско-украинские переговоры включали не только прекращение огня, но и территориальный вопрос. В апреле сообщалось о предложении США признать Крым российским и сохранить за Россией территории, перешедшие под ее контроль во время боевых действий, поэтому территориальные уступки могли стать отдельным предметом обсуждения наряду с остановкой боев.
Украина в марте 2025 года приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления, а в мае заявляла о готовности к перемирию минимум на 30 суток. При этом в феврале Владимир Зеленский говорил, что одной паузы недостаточно без гарантий безопасности, тогда как в августе 2025 года Дональд Трамп заявлял, что устойчивую договоренность можно согласовать и без предварительного прекращения огня.