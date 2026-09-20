Зеленский созвонился с Трампом и договорился о встрече в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились встретиться в Нью-Йорке. Об этом господин Зеленский написал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Только что говорили с Президентом Трампом. Важный разговор, и многие речи успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть»,— написал украинский президент.

Во время разговора Владимир Зеленский поблагодарил господина Трампа за визит его спецпосланников — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам господина Зеленского, украинская сторона готова «на действительно серьезные шаги».

5 и 6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для переговоров по завершению конфликтов на Украине. Американская сторона отмечала, что на встречах с руководством обеих стран обсуждались новые идеи по прекращению боевых действий. С 22 по 28 сентября в Нью-Йорке пройдет Генеральная ассамблея ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял о готовности провести трехстороннюю встречу России, США и Украины.