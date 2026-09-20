Генпрокуратура не обнаружила серьезных нарушений на выборах

Генпрокуратура не обнаружила серьезных и массовых нарушений в дни голосования и во время избирательных кампаний. Об этом заявила замначальника управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества Генпрокуратуры Наталья Емелькина.

«На данный час отмечаем, что серьезных и массовых нарушений закона в период избирательных кампаний и в дни голосования не допущено»,— сказала госпожа Емелькина во время выступления на брифинге в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.

Прокуроры проверяют сообщения о нарушениях во время избирательной кампании. После проверки ведомство даст объективную оценку ситуации, добавила госпожа Емелькина.

В дни голосования, с 18 по 20 сентября, Генпрокуратура не зафиксировала нарушений закона «в сфере межнациональных отношений и серьезных экстремистских проявлений». Об этом на брифинге сказал замначальника профильного управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

До этого глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал выборы «почти идеальными» из-за отсутствия серьезных нарушений. Глава ЦИКа Элла Памфилова называла фейками сообщения о недопуске наблюдателей на выборы. По ее словам, подобные жалобы поступали от «отдельных партий и кандидатов».