Памфилова назвала фейками сообщения о недопуске наблюдателей

Сообщения о массовом недопуске наблюдателей на выборы не подтвердились, заявила глава Центральной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, подобные сообщения распространяли «отдельные партии и кандидаты».

«Фейки о якобы массовом недопуске ... они не подтвердились», — сказала она.

Глава ЦИКа отметила, что комиссия сразу рассматривает все поступающие жалобы. «Часть остается, поскольку там дополнительные обстоятельства, которые надо выяснять. А так (жалобы рассматриваются.— “Ъ”) мгновенно, и принимаются решения в пользу участников выборов — партий и кандидатов, если действительно это обосновано»,— сказала госпожа Памфилова.

Председатель комиссии отметила минимальный процент сообщений о допущенных нарушениях, который, по ее словам, «в разы меньше, чем на выборах 2021 года». «Если считать в цифрах, не будет и сотой доли процента на 91 тыс. избирательных комиссий»,— уточнила госпожа Памфилова.

СМИ и Telegram-каналы писали о жалобах наблюдателей в некоторых регионах о недопуске или удалении их с избирательных участков. В частности, о сложностях с допуском своих наблюдателей заявили в Санкт-Петербурге партии «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия».