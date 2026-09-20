Памфилова назвала фейками сообщения о недопуске наблюдателей
Памфилова: сообщения о недопуске наблюдателей на выборы не подтвердились
Сообщения о массовом недопуске наблюдателей на выборы не подтвердились, заявила глава Центральной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, подобные сообщения распространяли «отдельные партии и кандидаты».
«Фейки о якобы массовом недопуске ... они не подтвердились», — сказала она.
Глава ЦИКа отметила, что комиссия сразу рассматривает все поступающие жалобы. «Часть остается, поскольку там дополнительные обстоятельства, которые надо выяснять. А так (жалобы рассматриваются.— “Ъ”) мгновенно, и принимаются решения в пользу участников выборов — партий и кандидатов, если действительно это обосновано»,— сказала госпожа Памфилова.
Председатель комиссии отметила минимальный процент сообщений о допущенных нарушениях, который, по ее словам, «в разы меньше, чем на выборах 2021 года». «Если считать в цифрах, не будет и сотой доли процента на 91 тыс. избирательных комиссий»,— уточнила госпожа Памфилова.
СМИ и Telegram-каналы писали о жалобах наблюдателей в некоторых регионах о недопуске или удалении их с избирательных участков. В частности, о сложностях с допуском своих наблюдателей заявили в Санкт-Петербурге партии «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия».
В сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге жалобы на недопуск наблюдателей связывали не только с самим отказом, но и с оформлением документов: в территориальных комиссиях №№ 64, 30 и 16 заявляли, что кандидаты заполнили их не полностью или допустили ошибки. В Центральном районе городской активист сообщал более чем о 80 недопущенных наблюдателях, а «Справедливая Россия» — о восьми участках в Центральном районе и Красном Селе.
Во время кампании 2021 года сообщения о возможных нарушениях проверяли региональные комиссии: приглашали заявителей и просматривали записи с камер. При подтверждении нарушений бюллетени могли признать недействительными, а сотрудников избиркомов — привлечь к дисциплинарной ответственности; поэтому разница между заявлениями партий и позицией ЦИК зависит от результатов проверки каждого конкретного эпизода, а не только от общего числа жалоб.