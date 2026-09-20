Глава СПЧ назвал текущие выборы в России почти идеальными
Глава СПЧ назвал выборы в России почти идеальными из-за отсутствия нарушений
Нынешние выборы в России проходят почти идеально с точки зрения выявленных нарушений. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Нарушений нет. Элла Александровна (Памфилова.— “Ъ”) рассказала, что какие-то доли процентов, где есть какие-то замечания, даже не нарушения. С точки зрения чистоты выборов, они проходят почти идеально»,— сказал ТАСС господин Фадеев.
Глава СПЧ отметил, что мониторинговая группа совета не зафиксировала на выборах ни одного нарушения. «Какие-то замечания есть, а таких уж действий, которые бы были интерпретированы как нарушения, нет ни одного»,— уточнил он. СПЧ подготовит доклад по итогам мониторинга хода голосования на выборах.
Вывод СПЧ означает, что его мониторинговая группа не зафиксировала в ходе наблюдения действий, которые сочла нарушениями. Совет является консультативным органом: он может давать рекомендации, контролировать исполнение поручений президента и выступать с консолидированной позицией, но не обладает полномочиями избирательного органа или суда. Поэтому заявление отражает результат наблюдения СПЧ, а не самостоятельное юридическое решение о законности выборов в целом.
В сентябре 2024 года в мониторинге Единого дня голосования участвовали 11 членов СПЧ: с 6 по 8 сентября они посетили около 200 участковых комиссий в десяти регионах. Такой формат позволяет проверять работу конкретных участков и процедур, но сам по себе не описывает каждый эпизод голосования по всей стране.
В рамках того же мониторинга рабочая группа, признав дистанционное электронное голосование удобным и безопасным, выразила обеспокоенность заявительным характером бумажного голосования на выборах в Мосгордуму. Это показывает, что отсутствие зафиксированных нарушений может сочетаться с отдельными замечаниями к процедуре, которые совет не квалифицирует как нарушения.