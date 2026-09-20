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Глава СПЧ назвал текущие выборы в России почти идеальными

Глава СПЧ назвал выборы в России почти идеальными из-за отсутствия нарушений

Нынешние выборы в России проходят почти идеально с точки зрения выявленных нарушений. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Нарушений нет. Элла Александровна (Памфилова.— “Ъ”) рассказала, что какие-то доли процентов, где есть какие-то замечания, даже не нарушения. С точки зрения чистоты выборов, они проходят почти идеально»,— сказал ТАСС господин Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что мониторинговая группа совета не зафиксировала на выборах ни одного нарушения. «Какие-то замечания есть, а таких уж действий, которые бы были интерпретированы как нарушения, нет ни одного»,— уточнил он. СПЧ подготовит доклад по итогам мониторинга хода голосования на выборах.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вывод СПЧ означает, что его мониторинговая группа не зафиксировала в ходе наблюдения действий, которые сочла нарушениями. Совет является консультативным органом: он может давать рекомендации, контролировать исполнение поручений президента и выступать с консолидированной позицией, но не обладает полномочиями избирательного органа или суда. Поэтому заявление отражает результат наблюдения СПЧ, а не самостоятельное юридическое решение о законности выборов в целом.

В сентябре 2024 года в мониторинге Единого дня голосования участвовали 11 членов СПЧ: с 6 по 8 сентября они посетили около 200 участковых комиссий в десяти регионах. Такой формат позволяет проверять работу конкретных участков и процедур, но сам по себе не описывает каждый эпизод голосования по всей стране.

В рамках того же мониторинга рабочая группа, признав дистанционное электронное голосование удобным и безопасным, выразила обеспокоенность заявительным характером бумажного голосования на выборах в Мосгордуму. Это показывает, что отсутствие зафиксированных нарушений может сочетаться с отдельными замечаниями к процедуре, которые совет не квалифицирует как нарушения.

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