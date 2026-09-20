Глава СПЧ назвал текущие выборы в России почти идеальными

Нынешние выборы в России проходят почти идеально с точки зрения выявленных нарушений. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Нарушений нет. Элла Александровна (Памфилова.— “Ъ”) рассказала, что какие-то доли процентов, где есть какие-то замечания, даже не нарушения. С точки зрения чистоты выборов, они проходят почти идеально»,— сказал ТАСС господин Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что мониторинговая группа совета не зафиксировала на выборах ни одного нарушения. «Какие-то замечания есть, а таких уж действий, которые бы были интерпретированы как нарушения, нет ни одного»,— уточнил он. СПЧ подготовит доклад по итогам мониторинга хода голосования на выборах.