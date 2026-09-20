Явка на выборах депутатов ГД в Удмуртии на 20:00 20 сентября составила 48,9%

Явка на выборах в Удмуртии по состоянию на 20:10 третьего дня голосования достигла 48,9%, следует из данных ЦИК РФ. В 2021 году к этому же времени она составляла 44,51%. В целом по федеральному округу к 20:10 — 56,57%.

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На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в регионе к 20:10 явка достигла 93%. Система приняла 126,9 тыс. электронных бюллетеней из 136,6 тыс.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги.

На ДЭГ зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. На брифинге наблюдателей днем 19 сентября заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах. К концу 19 сентября она составила 35,35%. На участки для голосования в Удмуртии пришли Дед Мороз, Лесовик и Лягушка. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.