Крайизбирком Кубани сообщил об отсутствии нарушений на выборах

Голосование в Краснодарском крае проходит в штатном режиме, происшествий на избирательных участках не зафиксировано. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Алексей Черненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Информации о каких-либо нарушениях не поступало», — заявил господин Черненко телеканалу «Краснодар».

По словам главы крайизбиркома, организован тесный контакт с общественным штабом наблюдения и коллегами на местах.

По состоянию на 15:00 20 сентября 2026 года общая явка в регионе достигла 64%.

Наталья Решетняк