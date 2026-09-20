Крайизбирком Кубани сообщил об отсутствии нарушений на выборах
Голосование в Краснодарском крае проходит в штатном режиме, происшествий на избирательных участках не зафиксировано. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии региона Алексей Черненко.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Информации о каких-либо нарушениях не поступало», — заявил господин Черненко телеканалу «Краснодар».
По словам главы крайизбиркома, организован тесный контакт с общественным штабом наблюдения и коллегами на местах.
По состоянию на 15:00 20 сентября 2026 года общая явка в регионе достигла 64%.