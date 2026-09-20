Трамп на Генассамблее ООН расскажет о достигнутых мирных соглашениях
Президент США Дональд Трамп в выступлении с трибуны Генассамблеи ООН затронет темы мирных соглашений, сообщил постпред Соединенных Штатов при организации Майк Уолтц.
«Вы услышите многое из того, что слышали от него за время пребывания в должности: о суверенитете, о продвижении вопросов международной повестки, о мирных соглашениях, которые он помог выработать за минувший год»,— сказал господин Уолтц в интервью Breitbart News Saturday.
Как добавил постпред США при ООН, Дональд Трамп сделает «предельно ясное заявление о том, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие».
Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября.
За заявлениями о недопустимости иранского ядерного оружия стоит спор не о самой возможности мирного атома, а о праве Ирана обогащать уран. США готовы обсуждать гражданскую ядерную программу, но выступают против обогащения, тогда как Тегеран считает эту технологию необходимой для мирных целей; Вашингтон видит в ней возможность создания оружия.
В феврале 2026 года конструкция потенциальной сделки предполагала сначала ограничить ядерную программу, а остальные вопросы, которые беспокоят США, отложить до достижения компромисса по атомной тематике. Поэтому ожидаемое выступление Трампа связано с конкретным условием возможного соглашения: сокращением ядерных возможностей Ирана, а не с общей программой внутренних преобразований страны.