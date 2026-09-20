Трамп на Генассамблее ООН расскажет о достигнутых мирных соглашениях

Президент США Дональд Трамп в выступлении с трибуны Генассамблеи ООН затронет темы мирных соглашений, сообщил постпред Соединенных Штатов при организации Майк Уолтц.

«Вы услышите многое из того, что слышали от него за время пребывания в должности: о суверенитете, о продвижении вопросов международной повестки, о мирных соглашениях, которые он помог выработать за минувший год»,— сказал господин Уолтц в интервью Breitbart News Saturday.

Как добавил постпред США при ООН, Дональд Трамп сделает «предельно ясное заявление о том, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие».

Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября.