Иран передал США условия возобновления переговоров
Иран передал США через катарских посредников свои условия для возобновления переговоров, направленных на прекращение войны с США. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera.
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи
Фото: Morteza Fakhri Nezhad / AP
«Мы поддерживаем связь с катарским посредником, который передал Вашингтону наши условия прекращения войны, и ожидаем ответа от президента США Дональда Трампа по этому вопросу», — сообщил господин Резаи. По словам чиновника, требования Ирана все еще включают прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных средств и снятие морской блокады.
Мохсен Резаи также подчеркнул, что Иран «по-прежнему привержен фетве» Верховного лидера Али Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и не изменил ядерную доктрину. «Но мы не знаем, что произойдет в будущем», — отметил секретарь Высшего совета нацбезопасности. Он также заявил, что Тегеран пока не принял решения о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Этот вопрос зависит от действий США, пояснил чиновник.
США начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года. В апреле они достигли соглашения о перемирии. 8 июля стороны возобновили взаимные удары. Иран требовал от США вернуться к выполнению условий меморандума о взаимопонимании.
Прежний меморандум о взаимопонимании связывал прекращение войны с поэтапной сделкой. После его реализации США должны были обеспечить доступность замороженных или ограниченных в использовании иранских средств, а порядок их высвобождения стороны должны были согласовать на переговорах. В описании соглашения от 29 мая 2026 года отдельно говорилось о немедленной выплате $12 млрд замороженных активов Ирана как условии продолжения переговоров.
Морская блокада выступала предварительным условием для самих контактов: 19 апреля 2026 года сообщалось, что Иран не направит переговорную делегацию, пока она действует. После снятия блокады предполагалось открыть пролив в соответствии с заранее оговоренными договоренностями, которые могли включать мониторинг и инспекцию судов. Меморандум от 18 июня 2026 года предусматривал, что Исламская Республика Иран приложит усилия для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в течение 60 дней, при этом до 30 дней отводилось на устранение технических и военных препятствий и разминирование.
Практическое препятствие связано с тем, что Иран получил бы прямой контроль над частью трафика через Ормузский пролив и, как ожидалось, смог бы вводить избирательные ограничения. По оценке от 7 августа 2026 года, это не устраняло опасений судоходных и страховых компаний, поэтому формальное открытие маршрута не гарантировало бы свободное движение судов.