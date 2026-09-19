Иран передал США условия возобновления переговоров

Иран передал США через катарских посредников свои условия для возобновления переговоров, направленных на прекращение войны с США. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи

Фото: Morteza Fakhri Nezhad / AP Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи

Фото: Morteza Fakhri Nezhad / AP

«Мы поддерживаем связь с катарским посредником, который передал Вашингтону наши условия прекращения войны, и ожидаем ответа от президента США Дональда Трампа по этому вопросу», — сообщил господин Резаи. По словам чиновника, требования Ирана все еще включают прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных средств и снятие морской блокады.

Мохсен Резаи также подчеркнул, что Иран «по-прежнему привержен фетве» Верховного лидера Али Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и не изменил ядерную доктрину. «Но мы не знаем, что произойдет в будущем», — отметил секретарь Высшего совета нацбезопасности. Он также заявил, что Тегеран пока не принял решения о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Этот вопрос зависит от действий США, пояснил чиновник.

США начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года. В апреле они достигли соглашения о перемирии. 8 июля стороны возобновили взаимные удары. Иран требовал от США вернуться к выполнению условий меморандума о взаимопонимании.