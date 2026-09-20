В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбито восемь беспилотников

Российские военные, силы ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь, нейтрализовано восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительной информации, в районе проспекта Победы сдетонировал БПЛА, начиненный поражающими элементами. По предварительным данным, никто не пострадал. Повреждены пять автомобилей и несколько окон в жилом доме.

На конечной остановке «Проспект Победы» взрывной волной выбило стекла в двух троллейбусах. Пассажиров в транспорте не было, никто не пострадал.

В районе Ялтинского шоссе зафиксировано возгорание двух участков травы, пожары потушены.

Михаил Развожаев напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности: при обнаружении опасных предметов или обломков не приближаться к ним и незамедлительно сообщать по номеру 112.

Наталья Решетняк