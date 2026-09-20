В аэропорту Сочи задержаны и отменены более 60 рейсов

В аэропорту Сочи в воскресенье вновь наблюдаются массовые задержки и отмены рейсов, что связано с ограничениями, введенными Росавиацией для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным онлайн-табло аэропорта на 16:00 местного времени, задержаны или отменены 42 рейса на прилет и 26 на вылет. В частности, не могут своевременно вылететь рейсы в Москву — это связано с временным закрытием столичных аэропортов из-за атаки БПЛА.

На понедельник, 21 сентября, также перенесены несколько рейсов — в Красноярск, Москву, Челябинск, Санкт-Петербург, Ижевск и другие.

Аэропорт Сочи был закрыт с вечера 19 сентября, ограничения действовали до 02:00 мск 20 сентября. Кроме того, около 11:00 мск в воскресенье вводились дополнительные ограничения в связи с ракетной опасностью.

В Росавиации ранее сообщали, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. На момент публикации ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Наталья Решетняк