В Севастополе военнослужащие отражают атаку украинских беспилотников, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в Гагаринском и Ленинском районах»,— написал он в своем Мах-канале.

По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.

Глава региона призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее в Севастополе неоднократно объявлялась воздушная тревога в связи с атаками беспилотников на город.

Наталья Решетняк