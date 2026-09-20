В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО
В Севастополе военнослужащие отражают атаку украинских беспилотников, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Активная работа идет в Гагаринском и Ленинском районах»,— написал он в своем Мах-канале.
По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.
Глава региона призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Ранее в Севастополе неоднократно объявлялась воздушная тревога в связи с атаками беспилотников на город.