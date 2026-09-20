Явка на выборах в Удмуртии к 15:00 приблизилась 45%

Явка на выборах в Удмуртии к 15:00 20 сентября достигла 44,9%, следует из данных ЦИК РФ. В 2021 году к этому же времени она составляла 40,17%. Избирательные участки сегодня открыты до 20:00. В целом по федеральному округу к 16:20 — 52,65%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в регионе к 16:20 достигла 91%. Система приняла 124,5 тыс. электронных бюллетеней из 136,7 тыс.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги.

На ДЭГ зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. На брифинге наблюдателей днем 19 сентября заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах. К концу 19 сентября она составила 35,35%. На участки для голосования в Удмуртии пришли Дед Мороз, Лесовик и Лягушка. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.