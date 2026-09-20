Губернатор Кубани проголосовал на выборах депутатов ГД в станице Динской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Вместе с супругой Галиной глава региона посетил избирательный участок в станице Динской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным пресс-службы администрации региона, Вениамин Кондратьев отметил активность жителей Кубани и их неравнодушие к будущему региона и страны. Он призвал избирателей, которые еще не воспользовались своим правом голоса, проявить гражданскую позицию.

«От нас зависит, кто будет представлять наш край. Мы сегодня создаем будущее нашей страны, невзирая ни на какие трудности и вызовы. Уверен, явка будет хорошей и голосование в Краснодарском крае пройдет на высоком уровне»,— сказал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае проводятся 67 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы. Голосование организовано в трехдневном формате — с 18 по 20 сентября.

В городах и районах Кубани работают более 2,8 тыс. избирательных участков.

Наталья Решетняк