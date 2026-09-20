В Анапе потушили пожар в торговых павильонах, пострадавших нет

Пожарные ликвидировали возгорание в торговых павильонах в Анапе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в торговых павильонах Анапы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным полиции, утром 27-летний водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную скорость движения, на повороте машина съехала с дороги и врезалась в постройки на улице Верхняя дорога. После столкновения произошло возгорание жилого строения и торговых павильонов. Также был поврежден газопровод. Часть Анапы и Витязево остались без газоснабжения

Наталья Решетняк