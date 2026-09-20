Бастрыкин взял на контроль дело о гибели управлявшего лодкой на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту столкновения двух моторных лодок в акватории Кирпильского лимана в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Авария произошла в августе. Пассажиры обоих судов получили травмы, а управлявший одним из них мужчина скончался. Вдова погибшего обратилась в Информационный центр СК России, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств гибели мужа. Инцидент получил огласку в СМИ и социальных сетях.

Расследование ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Господин Бастрыкин поручил доложить о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом доводов, изложенных в обращении вдовы.

Анна Гречко