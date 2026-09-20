На Кубани задержали подростка, угнавшего два автомобиля

Сотрудники полиции задержали 17-летнего жителя станицы Смоленской, подозреваемого в угоне двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, подросток заметил незапертый автомобиль «ВАЗ-21013» с ключами в замке зажигания и решил покататься. Однако, не имея достаточных навыков вождения, он не справился с управлением, и машина съехала в кювет. После этого молодой человек угнал «Ладу Приору», на которой направился в Краснодар.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники Отдела МВД России по Северскому району.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Наталья Решетняк