Более 30 улиц Краснодара остались без электроэнергии из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

«Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ. Отключены 24 трансформаторные подстанции»,— говорится в сообщении.

Без электроснабжения остаются жители ряда улиц, в том числе Алуштинской, Арбатской, Балетной, Балканской, Белозерной, Бийской, Большевистской, Буковой, Бульварной, Геологической, Грабина, Доброй, Есаульской, Есенина, Кадетской, Книжной, Митинской, Палаточной, Плотниченко, Пригородной, Родной, Российской, Сахалинской, Седина, Сумской, Тепличной, 3-й Трудовой, Филицина, Холмской, Ягодина, 1 Мая, а также Ростовского шоссе.

На месте работает аварийная бригада. Сроки восстановления электроснабжения не уточняются.