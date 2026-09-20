На Крым надвигается шторм
Сильные дожди, грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Крыму 22 и 23 сентября, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ
По данным ведомства, непогода связана с прохождением холодного фронтального раздела.
МЧС рекомендует пешеходам воздержаться от выхода в горно-лесную местность, а водителям — не превышать скоростной режим и строго соблюдать ПДД. Также внимание уделено состоянию дренажных систем, отводных каналов и ливнестоков.
В условиях ветра скоростью более 10 м/с запрещено разведение открытого огня.
Единый телефон спасения — 112.