На Крым надвигается шторм

Сильные дожди, грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Крыму 22 и 23 сентября, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

По данным ведомства, непогода связана с прохождением холодного фронтального раздела.

МЧС рекомендует пешеходам воздержаться от выхода в горно-лесную местность, а водителям — не превышать скоростной режим и строго соблюдать ПДД. Также внимание уделено состоянию дренажных систем, отводных каналов и ливнестоков.

В условиях ветра скоростью более 10 м/с запрещено разведение открытого огня.

Единый телефон спасения — 112.

Наталья Решетняк