Явка на выборах в Удмуртии к полудню последнего дня голосования превысила 40%

Явка на выборах в Удмуртии к 12:00 последнего дня голосования составила 40,3%, следует из данных ЦИК РФ. Отметим, что к этому времени на выборах депутатов в Госдуму в 2021 году она была меньше — 34,76%. Избирательные участки 20 сентября будут открыты до 20:00. В целом по федеральному округу к 13:05 показатель достиг 48,27%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги.

На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. По ДЭГ явка превысила 75%. К концу 19 сентября она составила 35,35%. На брифинге наблюдателей днем 19 сентября заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.