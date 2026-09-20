Часть Анапы осталась без газа из-за пожара на Верхней дороге

Часть Анапы и Витязево остались без газоснабжения из-за аварии на газопроводе, произошедшей в результате пожара на Верхней дороге. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Кубани Фото: Полиция Кубани

«Пожар на Верхней дороге локализован на площади 1500 кв. м. В зону возгорания попал газопровод высокого давления, в связи с чем Газпром отключил участок между Анапой и Витязево протяженностью порядка 7 км»,— отметила мэр.

По предварительным данным, утром 27-летний водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную скорость движения, на повороте машина съехала с дороги и врезалась в постройки на улице Верхняя дорога. После столкновения произошло возгорание жилого дома и торговых павильонов. Также был поврежден газопровод.

В 06:55 пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте работают представители МЧС и РСЧС из Анапы, Новороссийска и Славянска-на-Кубани, полиция, МБУ «Служба спасения», НЭСК, «Горгаз» и другие службы. Задействовано 23 единицы техники и 69 человек.

В зону отключения газа попали жилые дома и нежилые помещения по Пионерскому проспекту и Верхней дороге — от роты ДПС до Витязево. Для восстановления подачи газа необходимо заменить поврежденный участок газопровода и задвижку. Работы будут проводиться поэтапно, с обходом домов и соблюдением мер безопасности.

Жителям рекомендовано перекрыть газовые краны в домовладениях и квартирах и ожидать официальных сообщений о возобновлении газоснабжения.

Наталья Решетняк