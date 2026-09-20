Пятеро пострадали при атаке БПЛА в Ленинском округе Подмосковья
ВСУ нанесли удар беспилотниками по Ленинскому округу Подмосковья. Пострадали пять человек, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.
Все пострадавшие госпитализированы. При падении беспилотников и их обломков получили повреждения 18 жилых домов в Молоково, а также по одному в Милькове и Андреевском.
На местах работают экстренные и оперативные службы. «Все адреса обследуются специалистами. После завершения работы экстренных служб будет проведена оценка ущерба и организована необходимая помощь жителям»,— заверил господин Каторов.
Со вчерашнего дня силы ПВО сбили свыше 1600 БПЛА, летевших в направлении Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин назвал атаку «самой массированной» и предположил, что она связана с проведением выборов. В Подмосковье были атакованы 17 округов, уточнял губернатор Андрей Воробьев. Погибли два человека.
Новость обновлена в 9:55. Уточнены данные о количестве поврежденных домов после обновления информации от местных властей.
Массированный налет создает нагрузку не только на жилую застройку, но и на транспортную инфраструктуру региона. В марте 2025 года временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились сразу в четырех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.
При атаке 10 сентября 2024 года из-за угрозы безопасности полетов также приостанавливали работу Домодедово, Внуково и Жуковского. В тот же день обломки беспилотника привели к перекрытию Каширского шоссе в сторону Москвы; движение восстановили после 16:00.