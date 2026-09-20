Пятеро пострадали при атаке БПЛА в Ленинском округе Подмосковья

ВСУ нанесли удар беспилотниками по Ленинскому округу Подмосковья. Пострадали пять человек, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Все пострадавшие госпитализированы. При падении беспилотников и их обломков получили повреждения 18 жилых домов в Молоково, а также по одному в Милькове и Андреевском.

На местах работают экстренные и оперативные службы. «Все адреса обследуются специалистами. После завершения работы экстренных служб будет проведена оценка ущерба и организована необходимая помощь жителям»,— заверил господин Каторов.

Со вчерашнего дня силы ПВО сбили свыше 1600 БПЛА, летевших в направлении Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин назвал атаку «самой массированной» и предположил, что она связана с проведением выборов. В Подмосковье были атакованы 17 округов, уточнял губернатор Андрей Воробьев. Погибли два человека.

Новость обновлена в 9:55. Уточнены данные о количестве поврежденных домов после обновления информации от местных властей.