При атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека и пострадали 20
Воробьев: при атаке БПЛА на Подмосковье погибли два человека и пострадали 20
В результате атаки беспилотников в Московской области погибли два человека, пострадали 20, в том числе трое детей. Госпитализированы 15 человек, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По словам главы Подмосковья, уже начаты работы по восстановлению поврежденных домов. СКР возбудил дело о теракте.
В Московской области восстановление поврежденных домов организуют поэтапно: после работы экстренных служб специалисты обследуют каждый адрес, затем власти оценивают ущерб и определяют необходимую помощь жителям. Такой порядок обозначен для домов, поврежденных при падении беспилотников и их обломков в Ленинском округе.
В марте 2025 года власти региона обещали помогать с ремонтом квартир, пострадавших от обломков беспилотников. Тогда же для семей погибших объявляли выплаты по 1 млн руб., а пострадавшим — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм.
В сентябре 2024 года власти Подмосковья также заявляли о восстановлении поврежденного жилья и компенсациях владельцам за утраченное имущество.