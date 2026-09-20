При атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека и пострадали 20

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Московской области восстановление поврежденных домов организуют поэтапно: после работы экстренных служб специалисты обследуют каждый адрес, затем власти оценивают ущерб и определяют необходимую помощь жителям. Такой порядок обозначен для домов, поврежденных при падении беспилотников и их обломков в Ленинском округе.

В марте 2025 года власти региона обещали помогать с ремонтом квартир, пострадавших от обломков беспилотников. Тогда же для семей погибших объявляли выплаты по 1 млн руб., а пострадавшим — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм.

В сентябре 2024 года власти Подмосковья также заявляли о восстановлении поврежденного жилья и компенсациях владельцам за утраченное имущество.