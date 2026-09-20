Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331 в США

Составлено ИИ-Ассистентъ

Статус претендента означает для Армана Царукяна право драться за титул с его обладателем. Такой бой, по оценке Даны Уайта, мог состояться летом, то есть статус задает следующий этап карьеры, но не обязательно приводит к немедленному выходу в октагон.

Путь к титулу у Царукяна уже откладывался. В январе, как сообщалось 23 ноября 2025 года, он отказался от чемпионского поединка за сутки до выступления из-за травмы спины. В ноябре 2025 года, несмотря на первое место в рейтинге и победу в претендентском бою, он не вошел в состав участников поединка за временный титул. В апреле 2024 года также сообщалось, что его очередь на бой с Исламом Махачевым сдвинулась, поэтому Царукян был готов провести промежуточный поединок.