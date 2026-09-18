Арман Царукян вышел на ударную дистанцию
Победа над Маурисиу Руффи принесет Арману Царукяну статус претендента на титул чемпиона UFC
19 сентября один из самых популярных отечественных бойцов смешанных единоборств (MMA) Арман Царукян может снова получить статус претендента на титул чемпиона UFC, основного в виде промоушена, в легком весе (до 70 кг). Для этого ему нужно справиться в Лос-Анджелесе с бразильцем Маурисиу Руффи, мастером эффектных ударов, который до сих пор очень скверно боролся. А борьба — конек Царукяна.
Арман Царукян (второй слева) считается явным фаворитом поединка с Маурисиу Руффи, победитель которого будет драться за титул чемпиона UFC в легком весе
Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images
У UFC не принято обозначать формальный статус поединков, если речь не идет о поединке именно за чемпионский титул. Но то, что в матче, который состоится в субботу на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, стоит претендентский ранг, в MMA воспринимают как факт. Об этом говорили его участники, ссылаясь в том числе на обещания руководства промоушена. На это указывает пятираундовая дистанция: у боев проходных такой длинной не бывает.
Спортсмен, добившийся победы, встретится затем с обладателем чемпионского звания в легком весе.
А им сейчас является американский ветеран Джастин Гейджи, который в июне в поединке в рамках нашумевшего шоу в Белом доме неожиданно взял верх над котировавшимся куда выше Илией Топурией — грузином, выступающим за Испанию.
А чтобы получше понять, что значит это событие для Армана Царукяна, на разных этапах карьеры в космополитичном виде представлявшего Россию и Армению, стоит оглянуться назад. Не так давно Царукян уже получил чемпионский бой — против россиянина Ислама Махачева, который к тому моменту — к январю 2025 года — почти единодушно был признан королем MMA. И справедливость этого шанса никто не оспаривал.
Царукян давно держался рядом с верхушкой иерархии легкого веса, а еще в его послужном списке была встреча Махачевым в 2019 году, вскоре после попадания в UFC. И фавориту, несмотря на дефицит опыта, он оказал чрезвычайно упорное сопротивление. А в единоборствах ведь любят такие красивые истории с реваншами, завершением разборок, в которых остаются вопросы. Короче говоря, боя ждали с нетерпением, а он не состоялся, так как за сутки до выхода в октагон претендент огорошил организаторов сообщением, что снимается из-за травмы спины.
Ощущение, что глава UFC Дейна Уайт затаил обиду на Армана Царукяна за срыв мероприятия, возникло сразу. А все, что происходило потом, походило на своего рода наказание для него. Шло время, а Царукяну никак не давали чемпионский бой. Не дали даже после того, как Ислам Махачев отправился покорять следующую категорию — полусреднюю (до 77 кг), оставив пояс вакантным.
Царукян разнес в ноябре 2025 в матче, позиционировавшемся как претендентский, Дэна Хукера, а драться с Илией Топурией в Белом доме отправили Джастина Гейджи, насчет которого многие были уверены: уже сходит со сцены. Но вот вроде бы «карантин» завершился.
В предстоящем поединке Арман Царукян считается безусловным фаворитом. Почему — понятно. У него классный, практически эталонный борцовский арсенал.
И соперникам, борющимся плохо, в схватках с Царукяном обычно ничего не светит. Надо хотя бы уметь защищаться против тейкдаунов — переводов в партер и выживать, лежа на полу или стоя у сетки. А у Маурисиу Руффи, лидера популярной в MMA команды Fighting Nerds («Боевые ботаны»), которая продвигает «умный», с акцентом на глубокий анализ в подготовке, всякие хитрые трюки, мордобой, этот аспект, мягко говоря хромает. И эксперты, прикидывая расклад, обычно вспоминают, как легко год назад с ним разобрался Бенуа Сен-Дени, неплохой борец.
Правда, за этим поражением последовали два классических для Руффи, чрезвычайно эффектных выигрыша нокаутами, рожденными классной ударной техникой,— у матерых Рафаэля Физиева и Майкла Чандлера. Чандлера он вырубил редкой в MMA «вертушкой», при виде которой у людей из поколения постарше наверняка в памяти вспыхнули картинки из фильмов с участием Жан-Клода Ван Дамма. Но Царукяна ударкой никогда было не напугать.
Сомнения в очевидности расклада обеспечивает разве что режим, в котором дрался в UFC Арман Царукян. За два с половиной года — только один бой, тот самый с Хукером. Практики для поддержания тонуса по идее маловато. Но он в этот период был активен за пределами UFC, участвуя в турнирах по борьбе. Причем в основном успешно, справляясь с такими видными оппонентами как Джорджо Пуллас, Патрики Фрейре, Бен Хендерсон, Тони Фергюсон.