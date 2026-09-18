Арман Царукян вышел на ударную дистанцию

19 сентября один из самых популярных отечественных бойцов смешанных единоборств (MMA) Арман Царукян может снова получить статус претендента на титул чемпиона UFC, основного в виде промоушена, в легком весе (до 70 кг). Для этого ему нужно справиться в Лос-Анджелесе с бразильцем Маурисиу Руффи, мастером эффектных ударов, который до сих пор очень скверно боролся. А борьба — конек Царукяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арман Царукян (второй слева) считается явным фаворитом поединка с Маурисиу Руффи, победитель которого будет драться за титул чемпиона UFC в легком весе

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Арман Царукян (второй слева) считается явным фаворитом поединка с Маурисиу Руффи, победитель которого будет драться за титул чемпиона UFC в легком весе

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

У UFC не принято обозначать формальный статус поединков, если речь не идет о поединке именно за чемпионский титул. Но то, что в матче, который состоится в субботу на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, стоит претендентский ранг, в MMA воспринимают как факт. Об этом говорили его участники, ссылаясь в том числе на обещания руководства промоушена. На это указывает пятираундовая дистанция: у боев проходных такой длинной не бывает.

Спортсмен, добившийся победы, встретится затем с обладателем чемпионского звания в легком весе.

А им сейчас является американский ветеран Джастин Гейджи, который в июне в поединке в рамках нашумевшего шоу в Белом доме неожиданно взял верх над котировавшимся куда выше Илией Топурией — грузином, выступающим за Испанию.

А чтобы получше понять, что значит это событие для Армана Царукяна, на разных этапах карьеры в космополитичном виде представлявшего Россию и Армению, стоит оглянуться назад. Не так давно Царукян уже получил чемпионский бой — против россиянина Ислама Махачева, который к тому моменту — к январю 2025 года — почти единодушно был признан королем MMA. И справедливость этого шанса никто не оспаривал.

Царукян давно держался рядом с верхушкой иерархии легкого веса, а еще в его послужном списке была встреча Махачевым в 2019 году, вскоре после попадания в UFC. И фавориту, несмотря на дефицит опыта, он оказал чрезвычайно упорное сопротивление. А в единоборствах ведь любят такие красивые истории с реваншами, завершением разборок, в которых остаются вопросы. Короче говоря, боя ждали с нетерпением, а он не состоялся, так как за сутки до выхода в октагон претендент огорошил организаторов сообщением, что снимается из-за травмы спины.

Ощущение, что глава UFC Дейна Уайт затаил обиду на Армана Царукяна за срыв мероприятия, возникло сразу. А все, что происходило потом, походило на своего рода наказание для него. Шло время, а Царукяну никак не давали чемпионский бой. Не дали даже после того, как Ислам Махачев отправился покорять следующую категорию — полусреднюю (до 77 кг), оставив пояс вакантным.

Царукян разнес в ноябре 2025 в матче, позиционировавшемся как претендентский, Дэна Хукера, а драться с Илией Топурией в Белом доме отправили Джастина Гейджи, насчет которого многие были уверены: уже сходит со сцены. Но вот вроде бы «карантин» завершился.

В предстоящем поединке Арман Царукян считается безусловным фаворитом. Почему — понятно. У него классный, практически эталонный борцовский арсенал.

И соперникам, борющимся плохо, в схватках с Царукяном обычно ничего не светит. Надо хотя бы уметь защищаться против тейкдаунов — переводов в партер и выживать, лежа на полу или стоя у сетки. А у Маурисиу Руффи, лидера популярной в MMA команды Fighting Nerds («Боевые ботаны»), которая продвигает «умный», с акцентом на глубокий анализ в подготовке, всякие хитрые трюки, мордобой, этот аспект, мягко говоря хромает. И эксперты, прикидывая расклад, обычно вспоминают, как легко год назад с ним разобрался Бенуа Сен-Дени, неплохой борец.

Правда, за этим поражением последовали два классических для Руффи, чрезвычайно эффектных выигрыша нокаутами, рожденными классной ударной техникой,— у матерых Рафаэля Физиева и Майкла Чандлера. Чандлера он вырубил редкой в MMA «вертушкой», при виде которой у людей из поколения постарше наверняка в памяти вспыхнули картинки из фильмов с участием Жан-Клода Ван Дамма. Но Царукяна ударкой никогда было не напугать.

Сомнения в очевидности расклада обеспечивает разве что режим, в котором дрался в UFC Арман Царукян. За два с половиной года — только один бой, тот самый с Хукером. Практики для поддержания тонуса по идее маловато. Но он в этот период был активен за пределами UFC, участвуя в турнирах по борьбе. Причем в основном успешно, справляясь с такими видными оппонентами как Джорджо Пуллас, Патрики Фрейре, Бен Хендерсон, Тони Фергюсон.

Алексей Доспехов