Лантратова рассказала о подготовке списков для нового обмена с Украиной
Россия и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими и воссоединения семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она выразила надежду, что новый обмен состоится в ближайшее время.
Яна Лантратова
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
«Этот процесс у нас идет, в каждодневном формате взаимодействие»,— сказала Яна Лантратова «РИА Новости».
13 августа Россия и Украина обменялись гражданскими лицами. В Россию вернулись восемь человек, на Украину — семеро. Последний обмен военнопленными состоялся в конце августа по формуле «10 на 10».
Подготовка обмена означает не составление единого общего перечня, а отдельные переговоры по каждой категории. Для военнопленных обсуждаются одни списки, для гражданских, которые не могут вернуться домой и воссоединиться с семьями,— другие; по каждому из них требуется самостоятельное согласование между сторонами.
В описанном ранее механизме Россия формировала списки людей, находящихся в плену или задержанных, а затем запрашивала у Украины фамилии российских пленных, которых та готова обменять. Поэтому сам факт подготовки списка еще не означает, что состав участников утвержден: стороны должны сопоставить предложения и договориться, кого именно они готовы принять.
Военнослужащих и гражданских согласовывают раздельно, а даты обмена заранее не называют, чтобы не подвергать срывам уже достигнутые договоренности. Переговоры могут затягиваться и потому, что одна из сторон не всегда готова принять своих граждан, находящихся у другой стороны.