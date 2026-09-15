Лантратова рассказала о подготовке списков для нового обмена с Украиной

Россия и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими и воссоединения семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она выразила надежду, что новый обмен состоится в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Этот процесс у нас идет, в каждодневном формате взаимодействие»,— сказала Яна Лантратова «РИА Новости».

13 августа Россия и Украина обменялись гражданскими лицами. В Россию вернулись восемь человек, на Украину — семеро. Последний обмен военнопленными состоялся в конце августа по формуле «10 на 10».