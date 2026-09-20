«Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание полетов после атаки БПЛА на Москву

«Аэрофлот» и «Победа» вынужденно корректируют расписание полетов: отдельные рейсы компаний задержаны или отменены. Об этом сообщили пресс-службы перевозчиков.

Рейсы задерживают или отменяют из-за ограничений на вылет и прилет в аэропортах Москвы. Такие меры ввели в 2:51 мск в Домодедово и Жуковском, в 6:39 мск — в аэропортах Шереметьево и Внуково.

С ночи не менее 30 рейсов не могут приземлиться в московских аэропортах. Их число растет.

В ночь на 20 августа ВСУ нанесли «самую массированную атаку» беспилотниками на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. На подлете к столице со вчерашнего дня уничтожено порядка 450 беспилотников. Повреждены объект на территории МНПЗ и жилой дом на юге города. Под удар также попали 17 округов Подмосковья, есть погибшие и пострадавшие.