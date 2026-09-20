«Аэрофлот» и «Победа» скорректировали расписание полетов после атаки БПЛА на Москву
«Аэрофлот» и «Победа» вынужденно корректируют расписание полетов: отдельные рейсы компаний задержаны или отменены. Об этом сообщили пресс-службы перевозчиков.
Рейсы задерживают или отменяют из-за ограничений на вылет и прилет в аэропортах Москвы. Такие меры ввели в 2:51 мск в Домодедово и Жуковском, в 6:39 мск — в аэропортах Шереметьево и Внуково.
С ночи не менее 30 рейсов не могут приземлиться в московских аэропортах. Их число растет.
В ночь на 20 августа ВСУ нанесли «самую массированную атаку» беспилотниками на Москву, сообщал мэр Сергей Собянин. На подлете к столице со вчерашнего дня уничтожено порядка 450 беспилотников. Повреждены объект на территории МНПЗ и жилой дом на юге города. Под удар также попали 17 округов Подмосковья, есть погибшие и пострадавшие.
Для пассажиров ограничения означают не только ожидание: часть рейсов может быть отменена, а самолеты — перенаправлены на запасные аэродромы. Например, 7 мая 2025 года «Аэрофлот» оформлял по отмененным рейсам вынужденный возврат средств. После этого новый билет с теми же классом обслуживания, тарифом и маршрутом можно было купить в течение трех суток от времени вылета отмененного рейса, а совершить новый вылет — в течение семи дней.
У «Победы» 7 мая 2025 года сообщалось о возможных задержках оставшихся рейсов и перенаправлении самолетов на запасные аэродромы. В другом эпизоде, после снятия ограничений 28 декабря 2025 года, «Аэрофлот» ожидал в течение дня прибытия в Москву рейсов, ушедших на запасные аэродромы.