Более 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы

Во всех аэропортах Москвы продолжают действовать ограничения на прием и отправку самолетов. Как передает ТАСС, более 30 самолетов не смогли приземлиться в столице и были перенаправлены в другие города.

В аэропорту Шереметьево не смогли приземлиться порядка 25 самолетов. Рейсы были перенаправлены в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург, Самару и Нижнекамск.

Еще более 10 самолетов не смогли приземлиться во Внуково. Речь идет о рейсах, которые летели из Челябинска, Стамбула, Даламана, Дубая, Ташкента, Екатеринбурга. Все они также были перенаправлены на запасные аэродромы.

С начала суток, как сообщал мэр Сергей Собянин, силы ПВО сбили вблизи Москвы 338 беспилотников.