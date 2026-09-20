Пожар площадью 1500 «квадратов» начался в Анапе после ДТП

Пожарные ликвидируют возгорание в торговых павильонах и двухэтажном здании в селе Витязево под Анапой, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

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«В результате ДТП в с. Витязево по ул. Верхняя дорога произошло повреждение газовой трубы с последующим возгоранием. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит пожар в торговых павильонах и двухэтажном здании на общей площади 1,5 тыс, кв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара работает группировка более 20 единиц техники и 60 специалистов.

Информация о пострадавших уточняется.

По данным городских пабликов, ЧП произошло в районе пансионата «Фея 3». Все экстренные службы, включая газовую, продолжают работать на месте. Верхняя дорога перекрыта сотрудниками ДПС.

Наталья Решетняк