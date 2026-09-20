Беспилотник попал в здание на юге Москвы
Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Бульвар проходит по территории районов Орехово-Борисово и Зябликово.
Ранее Сергей Собянин писал, что силы ПВО сбили вблизи Москвы 186 беспилотников. Поврежден объект на территории Московского НПЗ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о 249 сбитых БПЛА. По его словам, два человека погибли, еще шесть ранены.
Повреждение объекта на территории Московского НПЗ не тождественно остановке технологической цепочки. В сентябре 2024 года после попадания беспилотника на одном из сооружений завода возник пожар, однако мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что угрозы функционированию предприятия нет; возгорание позже локализовали.
В мае 2026 года после другого попадания беспилотников на территории МНПЗ пострадала смена строителей у проходной, но технология завода, по предварительным данным, нарушена не была. Эти эпизоды разделяют ущерб вспомогательным объектам и прямое повреждение производственных установок, поэтому последствия для работы предприятия требуют отдельного подтверждения.