Беспилотник попал в здание на юге Москвы

Во время продолжающейся атаки беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Бульвар проходит по территории районов Орехово-Борисово и Зябликово.

Ранее Сергей Собянин писал, что силы ПВО сбили вблизи Москвы 186 беспилотников. Поврежден объект на территории Московского НПЗ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о 249 сбитых БПЛА. По его словам, два человека погибли, еще шесть ранены.