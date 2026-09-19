В Краснодаре объявлена угроза БПЛА, звучат сирены

В Краснодаре объявлен сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки беспилотников, сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и пройти в безопасные места. Находящимся в помещениях рекомендуется не выходить на улицу и укрыться в комнате без окон, а также не пользоваться лифтами и держаться подальше от окон и дверей.

Тем, кто находится на улице, рекомендовано укрыться в подземном переходе, паркинге или цокольном этаже ближайшего здания. Не следует использовать в качестве укрытия автомобили, остановочные павильоны и стены многоквартирных домов.

При обнаружении беспилотника жителей призвали сообщать об этом по номеру 112. Горожанам также напомнили о недопустимости публикации фото и видео беспилотников, мест их падения, работы ПВО и оперативных служб. Жителей просят дождаться отмены сигнала опасности и следить за информацией из официальных источников.

Вячеслав Рыжков