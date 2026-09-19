В Сочи сирены не сработали во время атаки БПЛА из-за повреждения молнией

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что сиренно-речевые установки в городе работают с перебоями из-за повреждения молнией, в связи с чем звуковое оповещение во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не сработало в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Сиренно-речевые установки в Сочи в настоящее время работают с перебоями из-за повреждения молнией. Ведутся работы по восстановлению штатного режима работы звуковой системы оповещения. В связи с атакой БПЛА прошу принять все меры предосторожности»,— написал он в своих социальных сетях.

В 20:00 в Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей попросили укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Наталья Решетняк