В Сочи выпало рекордное количество осадков

В Сочи выпало более 100 мм осадков, что стало рекордным показателем. Пик циклона пройден, к полуночи, по прогнозам синоптиков, дождь должен прекратиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило несколько сообщений о падении деревьев, их последствия устраняются. На отдельных городских территориях скопилась вода. Бригады МУП «Водосток» работают во всех районах и устраняют подтопления на дорогах и низменных участках. К работам привлекли дополнительные аварийные бригады и специализированную технику. По мере ослабления осадков вода уходит самотеком.

Городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт продолжает работу. Уровень воды в реках не вызывает опасений. Ситуацию контролирует оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина. Городские службы готовы к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Штормовое предупреждение было заранее доведено до населения через СМИ и СМС-рассылку, предприятия и организации уведомили о непогоде. Неблагоприятный прогноз действует до конца суток 19 сентября. Жителей и гостей Сочи призвали соблюдать осторожность и при возникновении нештатных ситуаций обращаться по номеру 112.

Вячеслав Рыжков