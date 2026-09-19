На Кубани прогнозируют до +28 градусов тепла в начале недели

В Краснодарском крае с 20 по 22 сентября установится теплая погода. Об этом сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ночам температура на основной территории региона составит от +12 до +17 градусов, в юго-восточных районах и предгорьях — от +8 до +13, у Черного моря — от +15 до +20 градусов. В дневное время потеплеет до +23–28 градусов, в предгорьях и на побережье Азовского моря будет немного прохладнее — от +20 до +25 градусов.

В утренние часы на протяжении всех трех дней возможен туман. Местами ожидаются дожди — от слабых до умеренных. 20 сентября в отдельных районах прогнозируются грозы, а во второй половине дня в предгорной части края возможны сильные осадки.

Гидрометцентр России ранее предупреждал, что в ближайшие дни температура воздуха в регионах Южного федерального округа, включая Краснодарский край, превысит норму на 3–8 градусов.

Анна Гречко